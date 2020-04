Filippo Facci viola la quarantena e sfida Giuseppe Conte: “Sono evaso, vengano a prendermi” (Di giovedì 16 aprile 2020) Filippo Facci, giornalista di “Libero”, ha deciso di interrompere il lockdown e andare in montagna. L’annuncio è stato dato sul quotidiano in un editoriale in cui rivendica la sua scelta di libertà. “Ieri è stato il mio primo giorno di annunciata ‘evasione’. Era mattina molto presto, avevo guanti e mascherina (non ho il coronavirus, ne sono certo) e in auto sono passato a prendere la mia colf come ho fatto quasi tutti i giorni, perché dei mezzi pubblici non c’ è da fidarsi. Guanti a mascherina anche lei, poltrona posteriore. Due volte a settimana sono sempre e regolarmente andato a prendere e riportare anche i miei figli piccoli, che non vivono con me. Credo di aver sempre rispettato tutte le regole. Ho portato a casa la colf e poi sono andato con una mia amica in un vicino cash&carry a fare un po’ di ... Leggi su tpi Coronavirus - il giornalista Filippo Facci : “Io da martedì uscirò liberamente in spregio a un governo indegno e cialtrone ”

