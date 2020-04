Favino | appello agli italiani | “Dopo il coronavirus | viaggiamo in Italia”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 16 aprile 2020) Pierfrancesco, amato attore italiano, si racconta in una lunga intervista. In quarantena insieme alla famiglia, esorta i lettori a riscoprire le bellezze italiane e a passare le vacanze nel nostro Paese, se ci sarà la possibilità di viaggiare.: “Con la cultura eleviamo lo spirito” “Il mio piccolo: semmai ci saranno vacanze, io le passerò in Italia, la filiera italiana deve essere premiata. Sarebbe importante che lo facessero tutti”, ha dichiaratoa Repubblica, intervista riportata da diversi quotidiani. Per l’attore, infatti, la cultura riveste un’importanza spesso sottovalutata. Dedicandole del tempo, capiamo che non siamo fatti solo di impegni lavorativi e di obblighi sociali. Per, grazie alla cultura è possibile elevare lo spirito. “Un film, un gioco, una discoteca. Tutto ...