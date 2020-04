Fase 2, Lombardia e Veneto: "Riapertura prima del 4 maggio se ci sono le condizioni" (Di giovedì 16 aprile 2020) Le Regioni del Nord Italia, tra le più colpite del Paese nella prima Fase dell'epidemia di coronavirus COVID-19, hanno fretta di riaprire. Il governatore del Veneto Luca Zaia, lo stesso che poche settimane fa chiedeva che le provincie del Veneto fossero escluse dalla nuova zona rossa salvo poi chiedere a gran voce misure più restrittive, punta ad una Riapertura totale anche prima del 4 maggio prossimo, la nuova scadenza fissata dal governo su consiglio del comitato tecnico scientifico.La situazione è questa e anche lo stesso premier Conte, nel discorso in cui annunciò il prolungamento delle misure restrittive fino al 3 maggio 2020, aveva anticipato una possibile Riapertura graduale anche prima di quella data, pur consapevole di come gli italiani potrebbero reagire al ponte del 25 aprile o del 1° maggio.Ora, però, dal Nord del Paese si ... Leggi su blogo Fase 2 - Zaia : «Riaprire dal 4 maggio o morire». Anche Lombardia - Piemonte e Sicilia in pressing sul governo

