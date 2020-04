Fase 2 | Fontana | «Ricominciare scaglionando lavoro su 7 giorni» Zaia | «Riaprire o morire»

(Di giovedì 16 aprile 2020) Covid-19. La Lombardia chiede dile attività produttive dal 4 maggio e mette in atto per la2 quello che è uno strappo con la linea Salvini che viene portata avanti dal...

Covid-19. La Lombardia chiede di riaprire le attività produttive dal 4 maggio e mette in atto per la fase 2 quello che è uno strappo con la linea Salvini che viene portata avanti dal governatore ...E' scontro tra Regione Lombardia e Governo sulla richiesta preannunciata ieri da Fontana di predisporre un progressivo allentamento dalle misure di contenimento a partire dal 4 maggio. Per l'Esecutivo ...