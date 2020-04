Fare la tinta da sola: ecco i consigli per una tinta fai da te professionale (Di giovedì 16 aprile 2020) Fare la tinta da sola: ecco i consigli per una tinta fai da te professionale Qui trovate tutto quello che c’è da sapere per Fare la tinta da sola a casa. Con i nostri consigli potrete ottenere dei risultati professionali. Fare la tinta da sola: la scelta del colore Scegliere il colore è il primo importante passo. Ricordate che scurire i capelli è semplice, ma schiarirli non così tanto: da sole riuscireste a scendere di due toni al massimo, quindi è meglio andare da un professionista in questo caso. Se volete che la tinta resti più a lungo, sceglietela permanente, se in vece preferite che se ne vada dopo qualche shampoo sceglietene una semi-permanente. Per aiutarvi nella scelta del colore sulla scatola potete trovare dei numeri che vi guideranno: il primo rappresenta la scala di colori (1 è nero, 10 platino), ... Leggi su pianetadonne.blog Fare la tinta senza pennello - le soluzioni alternative per stendere il colore sui capelli

