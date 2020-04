Fa la fila alle poste mantenendo le distanze ma viene investita e uccisa (Di giovedì 16 aprile 2020) L’episodio è avvenuto davanti alle poste del quartiere Balduina di Roma. La donna aveva 76 anni ed è stata presa in pieno da una Peugeot rossa. Il rispetto e il mantenimento delle regole stabilite per via dell’emergenza Coronavirus causano, in maniera del tutto involontaria, una vittima. Siamo a Roma, davanti alle poste di piazzale Medaglie … L'articolo Fa la fila alle poste mantenendo le distanze ma viene investita e uccisa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Roma - investita mentre fa la fila alle poste : morta 76enne

Auto a folle velocità travolge anziana in fila alle poste. Morta sul colpo

Siamo a Roma, davanti alle poste di piazzale Medaglie d’Oro nel quartiere Balduina. Qui una donna di 76 anni è stata investita e uccisa da una macchina, mentre si trovava fuori dall’ufficio postale.

