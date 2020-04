F1, I grandi perdenti: Eddie Irvine, l’occasione della vita nel 1999 e il “tradimento” di Schumacher (Di giovedì 16 aprile 2020) Uno dei piloti maggiormente amati dai tifosi ferraristi è, ancora oggi, Eddie Irvine. Per tre anni e mezzo leale gregario di Michael Schumacher, nonché improbabile alfiere del Cavallino Rampante nella sfortunata corsa al Mondiale 1999, terminato con un “giallo” e il sospetto di un “tradimento” nei suoi confronti. Andiamo a rivivere la storia di quella stagione folle. Eddie Irvine arriva alla Ferrari tra la sorpresa generale. È l’autunno del 1995 e a Maranello si sta cercando un pilota da affiancare a Michael Schumacher, che monterà in sella al Cavallino Rampante con l’obiettivo dichiarato di riportarlo a quel titolo iridato che ormai manca da più di tre lustri. La figura del tedesco, ormai prossimo a conquistare il suo secondo Mondiale consecutivo a bordo della Benetton, è molto ingombrante. Infatti ... Leggi su oasport MotoGP - i grandi perdenti : Randy Mamola - l’amatissimo eterno secondo

MotoGp - i grandi perdenti : Randy Mamola - l’amatissimo eterno secondo

Formula 1 - i grandi perdenti : la storia di Chris Amon - il “Willy Coyote” del Circus (Di giovedì 16 aprile 2020) Uno dei piloti maggiormente amati dai tifosi ferraristi è, ancora oggi,. Per tre anni e mezzo leale gregario di Michael Schumacher, nonché improbabile alfiere del Cavallino Rampante nella sfortunata corsa al Mondiale, terminato con un “giallo” e il sospetto di un “tradimento” nei suoi confronti. Andiamo a rivivere la storia di quella stagione folle.arriva alla Ferrari tra la sorpresa generale. È l’autunno del 1995 e a Maranello si sta cercando un pilota da affiancare a Michael Schumacher, che monterà in sella al Cavallino Rampante con l’obiettivo dichiarato di riportarlo a quel titolo iridato che ormai manca da più di tre lustri. La figura del tedesco, ormai prossimo a conquistare il suo secondo Mondiale consecutivo a bordoBenetton, è molto ingombrante. Infatti ...

DoppiaIn : @CarloCalenda È comunque facile tifare le grandi squadre caro @CarloCalenda, per essere simpatici in politica bisog… - trabs62 : RT @RMasini_WLOG: In tempi di quarantena, si riscopre questa bottiglia. Viva Pandolfo Malatesta, viva i grandi perdenti della storia. E si… - Svagaia : RT @RMasini_WLOG: In tempi di quarantena, si riscopre questa bottiglia. Viva Pandolfo Malatesta, viva i grandi perdenti della storia. E si… - RMasini_WLOG : In tempi di quarantena, si riscopre questa bottiglia. Viva Pandolfo Malatesta, viva i grandi perdenti della storia.… -

Ultime Notizie dalla rete : grandi perdenti MotoGP, i grandi perdenti: Randy Mamola, l’amatissimo eterno secondo OA Sport F1, I grandi perdenti: Eddie Irvine, l’occasione della vita nel 1999 e il “tradimento” di Schumacher

Tra i ferraristi si fa subito strada il sospetto che Michael abbia volutamente lasciato via libera a Mika, per evitare che fosse il compagno di squadra a passare alla storia come l’uomo in grado di ...

BMW: 100 anni fa nasceva il primo motore boxer. In anticipo sulla R32

Giusto cento anni fa, tanto per parlare di ricorrenze tonde. Alla fine della Grande Guerra, il Trattato di Versailles proibì ai perdenti del conflitto, l'allora nascente Repubblica di Weimar, di ...

Tra i ferraristi si fa subito strada il sospetto che Michael abbia volutamente lasciato via libera a Mika, per evitare che fosse il compagno di squadra a passare alla storia come l’uomo in grado di ...Giusto cento anni fa, tanto per parlare di ricorrenze tonde. Alla fine della Grande Guerra, il Trattato di Versailles proibì ai perdenti del conflitto, l'allora nascente Repubblica di Weimar, di ...