Ender's Game film stasera in tv 16 aprile: cast, trama, streaming

Ender's Game è il film stasera in tv giovedì 16 aprile 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Ender's Game film stasera in tv: cast

La regia è di Gavin Hood. Il cast è composto da Asa Butterfield, Harrison Ford, Ben Kingsley, Viola Davis, Moises Arias, Abigail Breslin, Hailee Steinfeld, Jimmy 'Jax' Pinchak, Brandon Soo Hoo, Aramis Knight.

Ender's Game film stasera in tv: trama

Grazie al coraggio del Comandante della Flotta Internazionale Mazer Rackham gli abitanti della Terra sono riusciti a sopravvivere all'attacco sferrato dagli Scorpioni, alieni simili a insetti. Da allora gli uomini hanno deciso di educare dei nuovi guerrieri per poter respingere un nuovo attacco.

