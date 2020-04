EMILIA ROMAGNA | BOLLETTINO CORONAVIRUS 16 APRILE Video | 21486 casi | +55 morti

LegaSalvini : IN EMILIA ROMAGNA STRAGE (SILENZIATA) NEGLI OSPIZI - sbonaccini : Per la prima volta dall'inizio della pandemia, oggi in Emilia-Romagna i guariti superano i nuovi casi positivi. La… - LegaSalvini : #ForzaLombardia, delle vittime dell’Emilia-Romagna nessuno parla? VERGOGNATEVI! - CerceManuel : #COVID2019italia decessi/giorno su alcune regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna - giobandnere : RT @GuiducciLuigi: Non lo sapevate? In Veneto è andata meglio, grazie allo Stato. In Lombardia è andata peggio, per colpa della Regione. Po… -

EMILIA ROMAGNA Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : EMILIA ROMAGNA