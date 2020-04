Emergenza Covid-19 | Emiliano prospetta un’estate blindata | ingresso nei lidi limitato e

(Di giovedì 16 aprile 2020) Sarà un’estate “”. Dalle parole pronunciate dal governatore pugliese Michelea Mattino Cinque questo si comprende. Il governatore ha detto che si sta cercando di allestire una stagione estiva “dignitosa”.ha così spiegato cosa intende: “Stiamo pensando anche a un limite di capienza sulle spiagge, probabilmente bisognerà regolare gli accessi. Con gli elicotteri dall’alto potremo verificare il rispetto delle regole”. Il governatore ha detto che ci sarà massimo controllo anche per le spiagge libere con il coinvolgimento anche dei gestori dei: “Potremmo fare un accordo con loro anche per le spiagge libere perché anche lì serviranno regole e disciplina. Per noi la questione del mare può essere un’occasione importante per rilanciare il turismo ...

Palazzo_Chigi : Grazie alla collaborazione tra @postenews e @_Carabinieri_ i pensionati con oltre 75 anni di età potranno ricevere… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? Chi finanzia le frange estreme del sovranismo e dei movimenti contro Papa Francesco?… - GianlucaVasto : In Giappone, Nuova Zelanda, Grecia, i parlamentari si riducono i compensi. In Bulgaria addirittura ci rinunciano de… - LMuroni : RT @comunedisassari: ?? EMERGENZA CORONAVIRUS ?? Nuova ordinanza - n. 24 del 14.04.2020 Misure di contenimento da attuarsi sul territorio c… - CorInnovazione : Tutti soffrono la crisi economica, ma l’uomo più ricco del mondo, #JeffBezos, con l’emergenza #Coronavirus si arric… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid

BergamoNews.it

In queste settimane, in cui tutto il mondo sta fronteggiando l’emergenza coronavirus, ci sono alcune figure professionali che stanno dando un contributo significativo per provare a contrastare questo ...In queste settimane l’emergenza Covid-19 ha scatenato parallelamente un altro contraccolpo, mettendo in seria difficoltà le famiglie più bisognose, le persone fragili e i senzatetto, in maniera ...