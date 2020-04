Effetto «nomi e cognomi», la Lega arretra nei sondaggi mentre FdI cresce (Di giovedì 16 aprile 2020) Evidentemente ci sono «nomi e cognomi» che pesano diversamente. La reazione dei sondaggi alle parole di Giuseppe Conte prima del week-end di Pasqua, quando ha denunciato le fake news pronunciate da Matteo Salvini e da Giorgia Meloni sul Mes, non sono conformi per i due principali partiti dell’opposizione. La rilevazione Agi/YouTrend del 16 aprile, infatti, fa segnare un nuovo calo dei consensi per il Carroccio che sembra adesso stabilmente sotto al 30%, attestandosi a un 28,5% che la allontana di soli 7,4 punti percentuali dal Partito Democratico. LEGGI ANCHE > I dati della Lombardia confermano che siamo ancora nella fase 1 e che le polemiche fra le fazioni sono inutili sondaggi Lega, in calo il partito di Salvini secondo Agi/YouTrend Chi invece non sembra essere stato scalfito dalla dura reprimenda di Giuseppe Conte è il partito di Giorgia Meloni, che si ... Leggi su giornalettismo Nomine partecipate - effetto coronavirus sulla scelta degli amministratori

Oltre l?effetto Wuhan/ L?economia globale era già in crisi - ora cambierà

Effetto cornovarisus - Forza Italia chiede 100 milioni di euro dal “Fondo emergenze” per le attività economiche (Di giovedì 16 aprile 2020) Evidentemente ci sono «e cog» che pesano diversamente. La reazione deialle parole di Giuseppe Conte prima del week-end di Pasqua, quando ha denunciato le fake news pronunciate da Matteo Salvini e da Giorgia Meloni sul Mes, non sono conformi per i due principali partiti dell’opposizione. La rilevazione Agi/YouTrend del 16 aprile, infatti, fa segnare un nuovo calo dei consensi per il Carroccio che sembra adesso stabilmente sotto al 30%, attestandosi a un 28,5% che la allontana di soli 7,4 punti percentuali dal Partito Democratico. LEGGI ANCHE > I dati della Lombardia confermano che siamo ancora nella fase 1 e che le polemiche fra le fazioni sono inutili, in calo il partito di Salvini secondo Agi/YouTrend Chi invece non sembra essere stato scalfito dalla dura reprimenda di Giuseppe Conte è il partito di Giorgia Meloni, che si ...

vascodubaldi : @iambadatpoems Scusami se non ho la superiorità di credere di sapere cosa si meritino le altre persone se non l'es… - xfarfax : @SabrinaScampini Fai nomi e cognomi perché a questo punto il restate a casa fa effetto ..tranne in Lombardia ..non… - ToniaPeluso : @MarchinoSanchez Ci metto un po’ di malizia e dico che probabilmente era l’effetto voluto perché il resto del messa… - Sailorsnickerss : Ho scoperto che se copri gli occhi, ma tenendoli aperti, e ascolti del rumore bianco con le cuffie, il cervello si… - EM1LIANO : @fabriziodavoli1 @FEDERAIO74 @TgLa7 Premetto avrei evidenziato le parole 'forze politiche' di opposizione, detto qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto nomi Effetto «nomi e cognomi», la Lega arretra nei sondaggi mentre FdI cresce Giornalettismo.com Effetto «nomi e cognomi», la Lega arretra nei sondaggi mentre FdI cresce

Evidentemente ci sono «nomi e cognomi» che pesano diversamente ... Il Movimento 5 Stelle cresce leggermente, sfruttando così l’effetto del consenso che si è generato intorno al presidente del ...

Minecraft, la nostra prova della beta con ray tracing e DLSS 2.0 9

Abbiamo provato la nuova beta di Minecraft, trasformata grazie al ray tracing e al DLSS 2.0 delle GeForce RTX.. La prova della nuova beta di Minecraft per Windows 10, aggiornata per garantire il ...

Evidentemente ci sono «nomi e cognomi» che pesano diversamente ... Il Movimento 5 Stelle cresce leggermente, sfruttando così l’effetto del consenso che si è generato intorno al presidente del ...Abbiamo provato la nuova beta di Minecraft, trasformata grazie al ray tracing e al DLSS 2.0 delle GeForce RTX.. La prova della nuova beta di Minecraft per Windows 10, aggiornata per garantire il ...