“Ecco perché ha lasciato il GF Vip” Adriana Volpe svela il reale motivo dell’uscita di

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 aprile 2020) Il 29 febbraio Andrea Montovoli aveva preparato i bagagli ela casa del Grande Fratello Vip. L’attore aveva deciso di uscire ma non aveva spiegato il. La decisione era arrivata a poche ore dalla squalifica di Clizia Incorvaia, eliminata dal gioco per aver dato del ‘Buscetta’ e ‘maledetto pentito’ al modello Andrea Denver. “Ho affrontato un mostro che covavo dentro da 17 anni – aveva l’attore – So quali sono i miei limiti e ci sto arrivando- Voglio fermarmi, sento che mi manca l’aria”. L’attore aveva raccontato di aver trascorso un periodo della sua vita in carcere a seguito della morte del padre. “Era il 1997, mio papà aveva 40 anni, ha avuto un’aneurisma cerebrale e ci ha lasciati. Questi anni qui sono anni bui per me – aveva raccontato Montovoli – una cosa brutta che ...