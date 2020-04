E' morto lo scrittore Sepulveda | aveva contratto il coronavirus

(Di giovedì 16 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Luise'pera Oviedo.70 anni., giornalista, sceneggiatore, regista e attivista cileno, lascia il Cile al termine di un'intensa stagione di attivita' politica, conclusasi con l'incarcerazione da parte del regime del generale Augusto Pinochet.Autore di libri di poesia, «radioromanzi» e racconti ha conquistato la scena letteraria con il suo primo romanzo, Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, apparso per la prima volta in Spagna nel 1989 e in Italia nel 1993. Amatissimo dal suo pubblico, ha pubblicato da allora numerosi altri romanzi, raccolte di racconti e libri di viaggio, tra i quali spicca Storia di una gabbianella e del gatto che le insegno' a volare.(ITALPRESS). L'articolo E'loilproviene da Italpress.

repubblica : ??È morto Luis Sepulveda, lo scrittore cileno ucciso dal coronavirus - RaiNews : Morto per #coronavirus lo scrittore #Sepulveda, aveva 71 anni - Corriere : Morto per coronavirus lo scrittore Luis Sepulveda: aveva 70 anni - MaraVitali : RT @eziomauro: È morto Luis Sepúlveda, lo scrittore cileno aveva contratto il coronavirus - sulsitodisimone : Coronavirus, è morto lo scrittore cileno Luis Sepulveda. Aveva 70 anni. Aggiornamenti su @covid19 ?? @ultimoranet -

È morto per coronavirus lo scrittore cileno Luis Sepulveda. Era ricoverato in ospedale a Oviedo dopo aver contratto l'infezione. Lo scrittore cileno, 70 anni, era stato ricoverato il 27 febbraio