E' in arrivo un bebè': Paolo Bonolis annuncia l'evento, diventerà nonno (FOTO)

In arrivo grandi notizie per Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli. La coppia è insieme da tantissimi anni ma prima della Bruganelli, il conduttore di Avanti un altro! è stato sposato con Diane Zoller. Entrambi hanno avuto due bambini, Stefano e Martina Anne. E proprio quest'ultima ha annunciato in diretta di essere in attesa. La giovane ha pubblicato una FOTO di sé con salopette in cui, all'altezza del ventre, spiccano le forme premaman. Una gioia immensa per Paolo Bonolis che finalmente potrà dire di essere diventato nonno.

Paolo Bonolis diventa nonno grazie a sua figlia Martina

La figlia di Paolo Bonolis sembra aver preso lo stesso talento di suo padre. Martina Anne, infatti, è una donna molto creativa, scrive per il teatro, dove si cimenta anche come regista e interprete, e si occupa della crescita di bambini e ragazzi che ...

