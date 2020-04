Dybala | rinnovo a vita con la Juventus | contratto da 10 milioni all’anno fino al 2025

(Di giovedì 16 aprile 2020) Laè intenzionata a rinnovare ildi Pauloche potrebbe dunque restare in bianconero a. Dopo la completa guarigione dal Coronavirus, il numero 10 argentino potrebbe firmare il nuovo vincoloalche gli permetterà di incassare uno stipendio super da 10di euro a stagione.

Il morale per l'argentino è alto, anche perché ad attenderlo potrebbe esserci un futuro a tinte sempre più bianconere: il rinnovo del contratto, a vita, con il club di corso Galileo Ferraris è ...Juventus, il punto sul rinnovo di Dybala: l'argentino aspetta una chiamata dal club bianconero, ma non ci sono stati contatti recenti. Per Szczesny e Matuidi ...