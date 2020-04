Due attivisti scomparsi “per aver denunciato coronavirus”/ Cina li ha incriminati? (Di giovedì 16 aprile 2020) Due attivisti scomparsi in Cina da mesi: "denunciarono" coronavirus. Di loro non si hanno più notizie: "Sono nelle mani delle autorità cinesi, potrebbe essere stati già incriminati" Leggi su ilsussidiario Due attivisti ambientali trovati morti in Messico : difendevano le farfalle monarca (Di giovedì 16 aprile 2020) Dueinda mesi: "denunciarono" coronavirus. Di loro non si hanno più notizie: "Sono nelle mani delle autorità cinesi, potrebbe essere stati già

hufflecass : @c4radjo non è un film ma when we rise, è una miniserie che segue la vita di due attivisti realmente esistiti, è am… - cangurinetto : @sarracinus @RisatoNicola @marioerdrago @MarceVann @acqu_marina @MPenikas @kitta1979 @AntonioDiBari85 @m_spagna… - elilassoiana : RT @AE_Italia: Grazie agli attivisti di Animal Equality questi due agnelli sono stati salvati dal loro destino e possono vivere liberi, pro… - marinosarti : RT @AE_Italia: Grazie agli attivisti di Animal Equality questi due agnelli sono stati salvati dal loro destino e possono vivere liberi, pro… - SabinaGiese : #noTAP -

Ultime Notizie dalla rete : Due attivisti Due attivisti scomparsi “per aver denunciato coronavirus”/ Cina li ha incriminati? Il Sussidiario.net Due attivisti scomparsi “per aver denunciato coronavirus”/ Cina li ha incriminati?

Due “ whistleblower” cinesi risultano dispersi da mesi. Non si hanno più notizie da quando i due attivisti-giornalisti hanno cominciato a raccontare l’epidemia di coronavirus, sfidando il Partito ...

Addio a Sepulveda, stroncato dal Covid

Potrei continuare”. Così parlò Luis Sepulveda, scrittore e attivista cileno, naturalizzato francese, in una intervista di tre anni fa: oggi, all’età di 70 anni, si è spento per la “quinta” e ultima ...

Due “ whistleblower” cinesi risultano dispersi da mesi. Non si hanno più notizie da quando i due attivisti-giornalisti hanno cominciato a raccontare l’epidemia di coronavirus, sfidando il Partito ...Potrei continuare”. Così parlò Luis Sepulveda, scrittore e attivista cileno, naturalizzato francese, in una intervista di tre anni fa: oggi, all’età di 70 anni, si è spento per la “quinta” e ultima ...