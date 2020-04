Donald Trump ha detto che il picco è stato superato e che gli Usa riapriranno presto (Di giovedì 16 aprile 2020) Nel briefing quotidiano alla Casa Bianca, Donald Trump ha detto che i dati suggeriscono che gli Stati Uniti hanno superato il picco dei casi di coronavirus, annunciando che oggi svelerà le linee guida per «riaprire» l’economia americana. «Riapriremo alcuni Stati prima di altri e penso che alcuni Stati possano davvero riaprire prima del primo maggio», data di scadenza delle linee guida per il distanziamento sociale. L'articolo Donald Trump ha detto che il picco è stato superato e che gli Usa riapriranno presto proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta Stati Uniti | Donald Trump blocca temporaneamente i fondi per l’OMS

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è sempre più nell’angolo

La decisione senza precedenti di Donald Trump : i 1200 dollari agli americani con un assegno a suo nome (Di giovedì 16 aprile 2020) Nel briefing quotidiano alla Casa Bianca,hache i dati suggeriscono che gli Stati Uniti hannoildei casi di coronavirus, annunciando che oggi svelerà le linee guida per «riaprire» l’economia americana. «Riapriremo alcuni Stati prima di altri e penso che alcuni Stati possano davvero riaprire prima del primo maggio», data di scadenza delle linee guida per il distanziamento sociale. L'articolohache ile che gli Usaproviene da Linkiesta.it.

Tg3web : Donald Trump torna ad accusare la Cina di aver nascosto la reale portata della pandemia, scatenando nuove polemiche… - Agenzia_Ansa : Donald Trump approva la dichiarazione di stato di calamità per il Wyoming a causa del coronavirus. Un via libera ch… - zazoomnews : Donald Trump ha detto che il picco è stato superato e che gli Usa riapriranno presto - #Donald #Trump #detto… - nemboc : RT @alanfriedmanit: Stasera Donald Trump ha minacciato di chiudere il Congress. Mai successo. Il Presidente degli Stati Unito ha minacciato… - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: #Trump ha annunciato che oggi svelerà le direttive per «riaprire» l’economia americana. Alcuni Stati potrebbero ripartire pr… -