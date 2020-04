Donald Trump attacca l’Oms: “Hanno fatto errori orribili” (Di giovedì 16 aprile 2020) Il presidente americano si scaglia contro l’Organizzazione Mondiale della Sanità per la gestione dell’emergenza Coronavirus. “Hanno trattato male l’America a vantaggio della Cina”, dice Donald Trump. Continua il duello a distanza tra Donald Trump e l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il presidente degli Stati Uniti ha deciso, all’inizio di questa settimana, di tagliare i fondi che … L'articolo Donald Trump attacca l’Oms: “Hanno fatto errori orribili” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Il fallimento di Donald Trump nella gestione della COVID-19

Donald Trump ha detto che il picco è stato superato e che gli Usa riapriranno presto

