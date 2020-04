Doctor Strange: Scott Derrickson racconta il surreale incontro con Paul McCartney (Di giovedì 16 aprile 2020) Scott Derrickson, regista di Doctor Strange, ha rivelato il surreale e divertente incontro con Paul McCartney. Scott Derrickson ha svelato un divertente aneddoto legato a Doctor Strange: il regista ha infatti raccontato di aver incontrato Paul McCartney durante la lavorazione del film Marvel, momento davvero divertente. Il ricordo è stato condiviso dopo che su Twitter è iniziata una conversazione riguardante gli incontri più strani avuti con una celebrità, arrivando in pochi giorni quasi a quota 10.000 tweet. Scott Derrickson ha quindi dichiarato intervenendo online: "Nel 2016, durante le registrazioni della colonna sonora di Doctor Strange presso gli Abbey Road Studios di Londra, Studio 1 (dove i Beatles hanno inciso i loro album), Paul McCartney è entrato ... Leggi su movieplayer Sam Raimi sarà il regista del seguito di Doctor Strange

