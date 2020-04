Doc – Nelle tue mani | cosa è successo nella terza puntata

Leggi su tpi

(Di giovedì 16 aprile 2020) Doc –tueQuesta sera, 16 aprile 2020, su Rai 1 torna Doc –tue, la fiction con Luca Argentero. Maprima,seconda edi Doc –tueandate in onda il 26 marzo, il 2 e il 9 aprile? Di seguito tutte le informazioni con il riassunto dei primi sei episodi trasmessi.Nel primo episodio intitolato “L’errore” in ospedale è arrivato una paziente molto esigente che ha preteso di essere visitata solo dal dottor Fanti, ignara delle sue condizioni di salute. Per evitare di peggiorare la situazione, Giulia è riuscita a richiamare in ospedale Andrea, che davanti alla paziente ha finto di essere ancora il primario del reparto: in questa occasione, però, il medico ha commesso ...