Doc – Nelle tue mani: anticipazioni della quarta e ultima puntata (Di giovedì 16 aprile 2020) Doc – Nelle tue mani anticipazioni: cosa succede nella quarta e ultima puntata DOC Nelle TUE mani anticipazioni – Dopo il successo delle prime due puntate, torna questa sera – giovedì 16 aprile 2020 – su Rai 1 una nuova puntata di Doc, Nelle tue mani, il medical drama con protagonista Luca Argentero. La serie s’ispira a una storia vera, quella del medico Pierdante Piccioni. La fiction è composta da 4 puntate, ognuna delle quali formata da due episodi. Quella che va in onda stasera è la quarta e ultima (per questa primavera). Cosa succede? Qual è la trama? Vediamo insieme le anticipazioni della quarta ed ultima puntata di Doc, Nelle tue mani. Tutto sul medical drama Doc, Nelle tue mani: trama, cast, streaming Doc – Nelle tue mani: anticipazioni, la trama della quarta puntata Vediamo le anticipazioni di questa sera (qui cosa ... Leggi su tpi Stasera in tv giovedì 16 aprile 2020 - programmi e film : Doc Nelle tue mani - Captain America

Gianmarco Saurino - Doc-Nelle tue mani : “E’ stata una cosa sconvolgente”

Doc-Nelle tue mani - come finisce la storia di Andrea Fanti? Ecco cosa sappiamo su Pierdante Piccioni (Di giovedì 16 aprile 2020) Doc –tue: cosa succede nellaDOCTUE– Dopo il successo delle prime due puntate, torna questa sera – giovedì 16 aprile 2020 – su Rai 1 una nuovadi Doc,tue, il medical drama con protagonista Luca Argentero. La serie s’ispira a una storia vera, quella del medico Pierdante Piccioni. La fiction è composta da 4 puntate, ognuna delle quali formata da due episodi. Quella che va in onda stasera è la(per questa primavera). Cosa succede? Qual è la trama? Vediamo insieme leeddi Doc,tue. Tutto sul medical drama Doc,tue: trama, cast, streaming Doc –tue, la tramaVediamo ledi questa sera (qui cosa ...

zazoomnews : Doc-Nelle tue mani come finisce la storia di Andrea Fanti? Ecco cosa sappiamo su Pierdante Piccioni - #Doc-Nelle… - bubinoblog : GUIDATV E TOTOSHARE 16 APRILE 2020: UN GIOVEDÌ TRA L'ULTIMA DEL DOC ARGENTERO, CAPTAIN AMERICA E PIRATI DEI CARAIB.… - SMSNEWSOFFICIAL : Quarto e ultimo appuntamento in prima visione tv, giovedì 16 aprile alle 21.25 su Rai1, con la serie… - IOdonna : Stasera su Rai1 le ultime puntate di “Doc. Nelle tue mani”: la fiction record di ascolti con Luca Argentero - MontiFrancy82 : Quarto e ultimo appuntamento in prima visione tv, giovedì 16 aprile alle 21.25 su Rai1, con la serie… -