DJ LENTINI presenta il suo percorso artistico con la sua agenzia PM MANAGEMENT GROUP FILM

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020) Piero melissano agente di DJcon l’esclusiva per l’estero e per l’italia. Piero Melissano afferma: ho subito creduto nelle potenzialità del ragazzo.é una persona umile con una grande visione musicale che supera spazio e tempo, ecco perché la PMProduction crede in lui e ne detiene l‘esclusiva. L‘e il Team che ne collabora confida nelle sue capacità. DJnasce a magenta il 07 maggio del 1989. È già fin da piccolo che sfocia la sua passione per la musica. All’età di 15 anni inizia infatti i primi passi in modo amatoriale nel mondo del DJing con il suo primo controller per dj, approcciandosi prima a casa e poi in eventi privati. Ma già dopo un anno inizia la sua avventura come resident dj della discoteca “Lo Stacco” di Corbetta e dopo ...