Diletta Leotta Instagram | look naturale e solo un asciugamano addosso | «Vorrei essere la

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 16 aprile 2020) Labbra da sogno, corpo spettacolare e un sorriso che lascia senza fiato, ovviamente stiamo parlando della stupenda. La giornalista sportiva vanta più di sei milioni di followers su, merito forse delle foto sensuale che si diverte a pubblicare. L’influencer ha iniziato la sua carriera come “meteorina” di Sky Meteo, ma il suo fascino e il suo talento non è passato inosservato. Nel giro di poco tempo ha fatto il salto di qualità e ha iniziato a lavorare per Sky Sport. Non ci è voluto tanto perché il suo volto diventasse uno di quelli più apprezzati nel mondo dello sport. Oraconduce due programmi: uno televisivo e uno radiofonico entrambi sul mondo del calcio. La conduttrice è diventata il sogno di ogni uomo. Leggi anche: Giulia Provvedi, scatenata a cavallo di una coperta: ...