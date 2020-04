Dichiarata morta dai medici si risveglia nel sacco di plastica delle onoranze funebri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 aprile 2020)a causa di un cancro alle ovaie. Certificato e consegna del corpo, dentro la body bag, all’impresa di. La donna però, Gladys Rodríguez Duarte, 50enne di Coronel Oviedo, in Paraguay, si èta proprio dentro la sacca nera e ha cominciato a muoversi. Secondo il rapporto della polizia è stata ricoverata in una clinica privata alle 9.30. Alle 11:20 il dottor Heriberto Vera ha comunicato la notizia della morte della donna al marito Maximino Duarte Ferreira e alla figlia Sandra. Secondo Vera, Gladys era stata stroncata dal cancro. Ma gli impiegati dell’impresa dihanno visto la 50enne muoversi dentro alla sacca e hanno subito chiamato i soccorsi. Ora la donna si trova ricoverata in un altro ospedale e le sue condizioni sono stabili: “Il dottor Vera l’ha consegnata nuda come un animale ...