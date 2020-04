Diavoli, il cast della serie tv di Sky Atlantic (Di giovedì 16 aprile 2020) cast internazionale, guidato da due attori, uno italiano ed uno statunitense, amatissimi dal pubblico. Per presentarsi al mercato italiano ed internazionale, Diavoli, la nuova serie tv di Sky Atlantic in onda da domani, venerdì 17 aprile 2020 (disponibile anche on demand e su Now Tv), fa scendere in campo due pezzi grossi della serialità nostrana e non, come Alessandro Borghi (che abbiamo imparato a conoscere anche grazie a Suburra-La serie) e Patrick Dempsey, indimenticato Dr. Sheperd di Grey's anatomy.A loro due il compito di accompagnare il pubblico nello spietato mondo della finanza, teatro delle vicende dei dieci episodi realizzati per la prima stagione. Insieme a loro, un cast di attori pronti ad interpretare personaggi alle prese con mosse strategiche, decisioni rischiose ma anche con un vero e proprio thriller che farà da trait d'union lungo tutta la ... Leggi su blogo Diavoli : trama - cast e anticipazioni serie tv. Quante puntate sono

Diavoli fiction su Sky : trama - numero puntate - cast attori - location - repliche

Diavoli : trama - cast e anticipazioni serie tv. Ecco quando esce (Di giovedì 16 aprile 2020)internazionale, guidato da due attori, uno italiano ed uno statunitense, amatissimi dal pubblico. Per presentarsi al mercato italiano ed internazionale,, la nuovatv di Skyin onda da domani, venerdì 17 aprile 2020 (disponibile anche on demand e su Now Tv), fa scendere in campo due pezzi grossiserialità nostrana e non, come Alessandro Borghi (che abbiamo imparato a conoscere anche grazie a Suburra-La) e Patrick Dempsey, indimenticato Dr. Sheperd di Grey's anatomy.A loro due il compito di accompagnare il pubblico nello spietato mondofinanza, teatro delle vicende dei dieci episodi realizzati per la prima stagione. Insieme a loro, undi attori pronti ad interpretare personaggi alle prese con mosse strategiche, decisioni rischiose ma anche con un vero e proprio thriller che farà da trait d'union lungo tutta la ...

SerieTvserie : Diavoli, il cast della serie tv di Sky Atlantic - Irene_Silmarien : Oggi vedrò in anteprima il 1° ep di #Diavoli, un thriller finanziario di @SkyAtlanticIT con #AlessandroBorghi e… - SpettacoloMania : Abbiamo visto i primi episodi in anteprima di #Diavoli da venerdì 17 su @SkyAtlanticIT e @NOWTV_It e seguito la con… - TomTucker100 : Ho visto le prime due puntate di #Diavoli .Secondo me è ancora troppo presto per dare un giudizio obiettivo. Bisog… - telesimo : Arriva il #17aprile su @SkyAtlanticIT e @NOWTV_It #DIAVOLI, #serietv thriller internazionale con un cast d’eccezio… -