Decreto Liquidità, migliaia di imprese e professionisti chiedono aiuto a GA.FI. (Di giovedì 16 aprile 2020) Rosario Caputo (Presidente): “La mancanza di liquidità è la vera emergenza. Noi attrezzati per dare risposte rapide e concrete”. Napoli, 16 aprile 2020 – Sono passati appena due giorni dalla pubblicazione del primo modulo sul sito del Fondo Centrale di Garanzia (quello per le richieste fino a 25mila euro) e GA.FI., unico Confidi campano vigilato da Banca d’Italia e tra i più strutturati sul territorio nazionale, ha già ricevuto migliaia di richieste di sostegno da parte di aziende e professionisti, scoraggiati dall’ingorgo delle procedure generato dalla mancanza di misure operative certe e semplificate. All’Organismo di Garanzia presieduto da Rosario Caputo si sono rivolte imprese di varie dimensioni (fatturato e numero di dipendenti) e operanti in diversi settori merceologici (da segnalare una ... Leggi su 2anews Negoziante in lacrime : “Sono incaz…nera con Conte. Il decreto liquidità è una fregatura” (video)

Il decreto liquidità è una “bufala epocale” : escluse il 70% delle imprese. Se n’è accorto anche il Fatto

Decreto Liquidità - acconto imposte 2020 : i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (Di giovedì 16 aprile 2020) Rosario Caputo (Presidente): “La mancanza di liquidità è la vera emergenza. Noi attrezzati per dare risposte rapide e concrete”. Napoli, 16 aprile 2020 – Sono passati appena due giorni dalla pubblicazione del primo modulo sul sito del Fondo Centrale di Garanzia (quello per le richieste fino a 25mila euro) e GA.FI., unico Confidi campano vigilato da Banca d’Italia e tra i più strutturati sul territorio nazionale, ha già ricevutodi richieste di sostegno da parte di aziende e, scoraggiati dall’ingorgo delle procedure generato dalla mancanza di misure operative certe e semplificate. All’Organismo di Garanzia presieduto da Rosario Caputo si sono rivoltedi varie dimensioni (fatturato e numero di dipendenti) e operanti in diversi settori merceologici (da segnalare una ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Dopo il portale Inps, crolla pure il sito per chiedere le garanzie, altra figuraccia. Le… - carlosibilia : Con il decreto Liquidità imprese, artigiani, autonomi e professionisti avranno il sostegno e la spinta di cui hanno… - Mov5Stelle : È già disponibile online il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compi… - FI_economia : RT @Unomattina: Le proposte di @forza_italia e le sfide economiche che il partito sta promuovendo in questo periodo. Ne parliamo con @msgel… - alecittadino : RT @SecolodItalia1: Negoziante in lacrime: “Sono incaz…nera con Conte. Il decreto liquidità è una fregatura” (video) -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Liquidità Negoziante in lacrime: "Sono incaz...nera con Conte. Il decreto liquidità è una fregatura"... Secolo d'Italia