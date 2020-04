Daspo | assoluzione dal reato presupposto e rimedi esperibili

(Di giovedì 16 aprile 2020) Avv. Claudio Roseto - La Cassazione penale, sezione VI, con la sentenza n. 9006/2020, ha affrontato la questione relativa all'efficacia del provvedimento che dispone il D.A.SPO. nel caso didal fatto-che ne ha determinato la relativa adozione. In particolare, la Suprema Corte ha confermato il proprio pacifico orientamento che esclude qualsiasi automatismo tra sentenza penale die caducazione dell'efficacia del provvedimento di D.A.SPO. Il prefato principio, tuttavia, è una conseguenza meramente formale della separazione tra i poteri amministrativi e quelli giurisdizionali, atteso che l'dalche ha determinato l'adozione del provvedimento di D.A.SPO. non può essere totalmente priva di conseguenze sul piano amministrativo. La pronuncia assolut...

Il proscioglimento dal reato contestato per i medesimi fatti che hanno determinato il DASPO, seppur non determina l'automatica decadenza del provvedimento, rappresenta il presupposto per altre azioni ...