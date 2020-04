Danni collaterali da Covid 19 in Francia. Addio 35 ore e ritorno della vecchia Isf? (Di giovedì 16 aprile 2020) La fattura si allunga ed è sempre più pesante. E anche se Macron, nel discorso di Pasquetta ha annunciato che la Francia tornerà al lavoro l’11 maggio, ha ragione il suo ministro del bilancio, il giovane (ex sarkozista) Gérard Darmanin a ricordare che la mattina del secondo lunedì di maggio, a tre giorni dall’8 maggio, anniversario della vittoria nella seconda guerra mondiale (potenza dei simboli), il mondo non sarà lo stesso di quello che si era lasciato il 16 marzo, il primo giorno di questa lunga, lunghissima quarantena nazionale.Certo, non sarà un mondo di rovine: le grandi aziende – quelle che da settimane premono sull’Eliseo per la riapertura – saranno ancora lì così come i grandi “kombinat” industriali controllati dallo Stato, mentre reggeranno a stento tante piccole e medie ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 aprile 2020) La fattura si allunga ed è sempre più pesante. E anche se Macron, nel discorso di Pasquetta ha annunciato che latornerà al lavoro l’11 maggio, ha ragione il suo ministro del bilancio, il giovane (ex sarkozista) Gérard Darmanin a ricordare che la mattina del secondo lunedì di maggio, a tre giorni dall’8 maggio, anniversariovittoria nella seconda guerra mondiale (potenza dei simboli), il mondo non sarà lo stesso di quello che si era lasciato il 16 marzo, il primo giorno di questa lunga, lunghissima quarantena nazionale.Certo, non sarà un mondo di rovine: le grandi aziende – quelle che da settimane premono sull’Eliseo per la riapertura – saranno ancora lì così come i grandi “kombinat” industriali controllati dallo Stato, mentre reggeranno a stento tante piccole e medie ...

