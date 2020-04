Danilo Gallinari NBA | credo che salvare la stagione sarà impossibile

(Di giovedì 16 aprile 2020)si dichiara pessimista circa il ritorno in campo della NBA: "chela", dice l'azzurro di Oklahoma

BasketUniverso : Danilo Gallinari: 'In Nazionale finché sto in piedi, sarebbe bello fare uno scherzetto alla Serbia...' - nbadoctors : RT @LucaGuazzoni7: Danilo Gallinari all'ANSA: 'Sobbalzo ogni volta ricevo una telefonata dall'Italia, ho sempre paura siano brutte notizie.… - WilloZena22 : RT @parallelecinico: Gallinari: 'Summer League a Las Vegas, 2008, appena scelto al draft. Assisto all'allenamento di Team USA. Al termine s… - 86_longo : RT @LucaGuazzoni7: Danilo Gallinari all'ANSA: 'Sobbalzo ogni volta ricevo una telefonata dall'Italia, ho sempre paura siano brutte notizie.… - FinallySisa : RT @parallelecinico: Gallinari: 'Summer League a Las Vegas, 2008, appena scelto al draft. Assisto all'allenamento di Team USA. Al termine s… -

Ultime Notizie dalla rete : Danilo Gallinari

La stagione della NBA rischia di essere già conclusa: Danilo Gallinari è pessimista circa le possibilità di completare l’annata 2019-2020 del massimo campionato americano di basket, fermo come tutto ...OKLAHOMA CITY - La stagione della Nba rischia di essere già conclusa. E' il pensiero di Danilo Gallinari, pessimista su una ripresa del campionato americano, fermo come tutto lo sport in seguito all'e ...