D’Amato | Rocca di Papa | mancato rispetto prescrizioni atto grave

Roma – "L'esito preliminare dell'audit conclude che 'le misure di prevenzione adottate fino ad ora non risultano efficaci nel contenere la diffusione del virus'. "Questo perche' chi doveva applicare queste disposizioni non aveva i titoli professionali per farlo e le necessarie competenze. Un gruppo importante della sanita' privata non puo' affidare la gestione della sicurezza dei pazienti in capo a chi non ha requisiti professionali, peraltro lo stesso era gia' stato diffidato precedentemente, nel dicembre scorso, per aver diretto un'altra struttura." "Il fatto che il presidente del Gruppo San Raffaele dichiari di aver nella giornata odierna provveduto, una volta ricevuta la diffida, a sostituire il direttore sanitario e' la conferma che lo stesso non era in grado di gestire la struttura che ...

