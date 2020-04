D’Amato: non c’è giorno per ‘rompete le righe’ (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma – “Non ci sara’ alcun giorno in cui ci sara’ lo ‘sciogliete le righe’ rispetto ad alcuni comportamenti per contrastare il Covid 19 “ma una progressione rispetto non a un elemento di ordinarieta’, perche’ finche’ non ci sara’ il vaccino nulla potra’ tornare come prima, ma a un elemento di convivenza con virus. E quando si parla di convivenza col virus e’ importante domandarsi quanto il virus ha circolato, a questo serve l’indagine sierologica”. L’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, parlando nella commissione regionale competente mette sull’avviso tutti quelli che pensano che dal 4 maggio si tornera’ a una realta’ identica a quella vissuta fino al 9 marzo. “Non c’e’ un ‘on’ o un ‘off’, non ... Leggi su romadailynews D’Amato : “Se stasera non ci sarà ok nazionale ai test sierologici - nel Lazio partiremo lo stesso”

