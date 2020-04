Da Tokyo de “La Casa di Carta” a Miranda del “Diavolo Veste Prada” | Pamela Prati imita

Leggi su bitchyf

(Di giovedì 16 aprile 2020)– ad un anno esatto dall’affaire Mark Caltagirone – si è reinventata TikToker e proprio sul suo profilo Tik Tok in cui si definisce un Artista e vanta ben 500 followers,in perfetti (se lallero) lip sync scene cult del cinema e delle serie tv. In pochi giorni ha vestito i panni diPriestly in un monologo contro Andrea Sachs in Il DiavoloPrada, quelli dine Ladi Carta ed infine anche quelli di Grace Adler di Will & Grace. Troppo trash, la amo. Ecco i video: Visualizza questo post su Instagramcosì il giorno prima di annunciare l’esistenza di Mark Caltagirone in TV. #LaDiCarta #Un post condiviso da BitchyF.it (@bitchyf.it) in data: 16 Apr 2020 alle ore 6:54 PDT Dade “Ladi Carta” a...