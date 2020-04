Da domani le banche possono richiedere garanzie fino a 25mila euro al fondo Pmi (Di giovedì 16 aprile 2020) A partire da domani, 17 aprile, il Portale del fondo di Garanzia Pmi, come indicato dal Gestore del fondo (Mediocredito Centrale-MCC), inizia a consentire l’inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro. E’ quanto si legge nella lettera circolare inviata dall’Abi alle banche.“Vista l’estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, l’Abi ha predisposto uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro”.“Abbiamo messo il sistema bancario nelle condizioni di poter erogare la liquidità alle imprese già lunedì, martedì”. Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli ad Agorà parlando dell’operazione ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 aprile 2020) A partire da, 17 aprile, il Portale deldi Garanzia Pmi, come indicato dal Gestore del(Mediocredito Centrale-MCC), inizia a consentire l’inserimento da parte delledelle richieste di garanzia sui finanziamenti bancaria 25 mila. E’ quanto si legge nella lettera circolare inviata dall’Abi alle.“Vista l’estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle, l’Abi ha predisposto uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquiditàa 25.000”.“Abbiamo messo il sistema bancario nelle condizioni di poter erogare la liquidità alle imprese già lunedì, martedì”. Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli ad Agorà parlando dell’operazione ...

Dl imprese: Abi, portale Fondo garanzia Pmi da domani accetta richieste

Da domani le banche possono richiedere garanzie fino a 25mila euro al fondo Pmi

