Cura Italia | Catalfo | tutelati 19 milioni lavoratori

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – Con il decreto“abbiamo tutelato quasi 19di”. Lo ha detto il Ministro del Lavoro, Nunzia, in un’informativa alla Camera. Dall’inizio dell’emergenza il Ministero del Lavoro è stato “primariamente impegnato” nello studio di misure idonee e necessarie “per limitarne gli impatti sul mondo del lavoro e sui”, ha sottolineato il Ministro sottolineando che “da subito è iniziato un proficuo dialogo con le parti sociali volto a comprendere come poter sostenere imprese e, facendo in modo che il progressivo blocco delle attività, resosi necessario per arginare la diffusione del virus, non diventasse deflagrante per il sistema”.ha chiarito che il Ministero del Lavoro è “attualmente impegnato” ...