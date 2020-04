Culturability, progetti di rigenerazione urbana: via al nuovo bando da 600mila euro (Di giovedì 16 aprile 2020) Torna “Culturability” il bando promosso dal 2013 dalla Fondazione Unipolis: nel 2020 sono stati stanziati 600 mila euro per centri culturali innovativi, nati da processi di rigenerazione e riattivazione di spazi, edifici, ex siti industriali, abbandonati o sottoutilizzati. L’obiettivo e’ offrire un supporto alle tante organizzazioni culturali in difficolta’, che continueranno nei prossimi mesi ad accusare gli effetti della chiusura dei propri spazi e dell’annullamento dei loro eventi avvenuti in queste settimane. La call e’ aperta ai nuovi centri italiani frutto di processi di riattivazione dal basso e attivi da almeno due anni, luoghi in cui si sviluppano progettualita’ di innovazione culturale con un impatto sociale e civico, e si sperimentano nuove logiche di ingaggio e collaborazione con le comunita’ locali. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 aprile 2020) Torna “” ilpromosso dal 2013 dalla Fondazione Unipolis: nel 2020 sono stati stanziati 600 milaper centri culturali innovativi, nati da processi die riattivazione di spazi, edifici, ex siti industriali, abnati o sottoutilizzati. L’obiettivo e’ offrire un supporto alle tante organizzazioni culturali in difficolta’, che continueranno nei prossimi mesi ad accusare gli effetti della chiusura dei propri spazi e dell’annullamento dei loro eventi avvenuti in queste settimane. La call e’ aperta ai nuovi centri italiani frutto di processi di riattivazione dal basso e attivi da almeno due anni, luoghi in cui si sviluppano progettualita’ di innovazione culturale con un impatto sociale e civico, e si sperimentano nuove logiche di ingaggio e collaborazione con le comunita’ locali. ...

Torna "culturability" il bando promosso dal 2013 dalla Fondazione Unipolis: nel 2020 sono stati stanziati 600 mila euro per centri culturali innovativi, nati da processi di rigenerazione e

Torna “culturability” il bando promosso dal 2013 dalla Fondazione Unipolis: nel 2020 sono stati stanziati 600 mila euro per centri culturali innovativi, nati da processi di rigenerazione e ...