Crisi Coronavirus, il flop: spesa ai poveri, il magazzino del Comune di Napoli è vuoto (Di giovedì 16 aprile 2020) Il deposito di generi alimentari del Comune di Napoli a Mostra d'Oltremare è sostanzialmente vuoto, avanzati circa 4 milioni di euro dal finanziamento avuto dal governo, solo 14.200 domande sono state accettate. Marco Sarracino, segretario provinciale del Pd: "Allargare subito la platea per il bonus spesa". Gli attivisti di Potere al Popolo da soli hanno distribuito aiuti a 1.500 persone: "Il bonus spesa del Comune è un flop" Leggi su fanpage Coronavirus - turismo : idee per la ripresa. A Pollica il sindaco lancia gli Holiday bond per superare la crisi

In India i contadini in crisi per il clima e il coronavirus

Linkiesta : Le storie dei trentenni che hanno attraversato lo tsunami della crisi finanziaria e ora si ritrovano nella recessio… - fattoquotidiano : Coronavirus, Fmi: ‘Dall’Italia interventi anti crisi per 570 miliardi, di più solo in Germania’. Il deficit/pil sal… - smenichini : Non solo in Italia: perché dovunque chi governa la crisi (anche sbagliando) va bene nei sondaggi, e chi è all’oppos… - cislfrosinone : RT @CislNazionale: ?? Sulla crisi aperta dall'emergenza #coronavirus non ci sono territori, settori produttivi o attività economiche che usc… - Terra_aps : RT @SaluzzoMigrante: #agricoltura in crisi di manodopera, mentre nei ghetti i migranti irregolari non hanno lavoro né accesso ai servizi ig… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Coronavirus Coronavirus: una crisi economica globale ISPIonline Calcio, Cairese. Il ds Giribone fissa i tempi: "Entro metà maggio urge una presa di posizione della Federazione" (VIDEO)

Coronavirus, si condividono strategie: virtual meeting Novartis -2-

