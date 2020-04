Credito del Governo, l’affondo di Casciello: “Spunta il trucco ed è scoperto il bluff” (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ un affondo nel vero senso della parola quello dell’onorevole Gigi Casciello nei confronti del Governo. “Spunta il trucco normativo ed ecco che il bluff del Governo è scoperto“. Così tuona l’esponente di Forza Italia e tra i fondatori dell’Associazione Voce Libera. “Avevano assicurato che il prestito di 25mila euro garantito dallo Stato e da restituire in sei anni, sarebbe stato semplice, in termini di procedura per l’acquisizione ma così non è. Esiste una circolare dell’Associazione bancaria italiana, che chiarisce come imprese e professionisti titolari di Partita Iva devono avere, per essere ammessi, un fatturato minimo di 100mila euro. Le categorie più colpite sono quelle col regime agevolato, con un tetto massimo ben al di sotto della ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - accordo tra Inps e banche semplifica l’accredito della cassa integrazione

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E' un affondo nel vero senso della parola quello dell'onorevole Giginei confronti del. "Spunta ilnormativo ed ecco che il bluff del". Così tuona l'esponente di Forza Italia e tra i fondatori dell'Associazione Voce Libera. "Avevano assicurato che il prestito di 25mila euro garantito dallo Stato e da restituire in sei anni, sarebbe stato semplice, in termini di procedura per l'acquisizione ma così non è. Esiste una circolare dell'Associazione bancaria italiana, che chiarisce come imprese e professionisti titolari di Partita Iva devono avere, per essere ammessi, un fatturato minimo di 100mila euro. Le categorie più colpite sono quelle col regime agevolato, con un tetto massimo ben al di sotto della ...

Gli agenti del commissariato di Sestri Ponente hanno ritirato e consegnato la pensione a una anziana sola. È stata la stessa donna a chiamare il commissariato e a chiedere aiuto. I poliziotti hanno ...

Per evitare questa emergenza sociale è stata sottoscritta il 30 marzo scorso una convenzione tra il ministro del Lavoro, Abi e Parti Sociali per garantire l’anticipazione di risorse ai lavoratori ...

