Covid, Prandelli tra il dramma della sua Orzinuovi e il calcio: “Ripresa? Ha poco senso, non si può passare dall’ospedale, al cimitero allo stadio” (Di giovedì 16 aprile 2020) “Le prime tre settimane sono state molto difficili: il mio paese, Orzinuovi, è stato flagellato. Adesso va un po’ meglio, ma è dura…”. La voce di Cesare Prandelli è strozzata dall’emozione: l’ex allenatore di Parma, Fiorentina e della Nazionale di calcio è il più celebre cittadino di Orzinuovi, il piccolo paese della Bassa Bresciana tra i più colpiti dal coronavirus, con quasi 200 casi e 50 vittime su 12mila abitanti. Lì il focolaio è scoppiato casualmente, portato con una “partita” di fieno e potrebbe essersi esteso a macchia d’olio dopo una banale partita di bocce in paese. Una casualità devastante: “Quando Lodi era diventata zona rossa, noi abbiamo avuto i primi casi e da lì è stata una escalation senza fine – racconta Prandelli a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 aprile 2020) “Le prime tre settimane sono state molto difficili: il mio paese,, è stato flagellato. Adesso va un po’ meglio, ma è dura…”. La voce di Cesareè strozzata dall’emozione: l’ex allenatore di Parma, Fiorentina eNazionale diè il più celebre cittadino di, il piccolo paeseBassa Bresciana tra i più colpiti dal coronavirus, con quasi 200 casi e 50 vittime su 12mila abitanti. Lì il focolaio è scoppiato casualmente, portato con una “partita” di fieno e potrebbe essersi esteso a macchia d’olio dopo una banale partita di bocce in paese. Una casualità devastante: “Quando Lodi era diventata zona rossa, noi abbiamo avuto i primi casi e da lì è stata una escalation senza fine – raccontaa ...

silviaindump : RT @fattoquotidiano: Covid, Prandelli tra il dramma della sua Orzinuovi e il calcio: “Ripresa? Ha poco senso, non si può passare dall’osped… - ercazzaronero : RT @fattoquotidiano: Covid, Prandelli tra il dramma della sua Orzinuovi e il calcio: “Ripresa? Ha poco senso, non si può passare dall’osped… - patriziarutigl1 : RT @fattoquotidiano: Covid, Prandelli tra il dramma della sua Orzinuovi e il calcio: “Ripresa? Ha poco senso, non si può passare dall’osped… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Covid, Prandelli tra il dramma della sua Orzinuovi e il calcio: “Ripresa? Ha poco senso, non si può passare dall’osped… - fattoquotidiano : Covid, Prandelli tra il dramma della sua Orzinuovi e il calcio: “Ripresa? Ha poco senso, non si può passare dall’os… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Prandelli Covid, Prandelli tra il dramma della sua Orzinuovi e il calcio: “Ripresa? Ha poco senso, non si può… Il Fatto Quotidiano BROCCHI, Prandelli un maestro, annata top a Firenze

A cominciare dal tema del coronavirus: "Sto vivendo la quarantena in casa con la mia famiglia ... Fiorentina e Lazio se sei solo un giocatore di quantità". Quanto a mister Cesare Prandelli: "È stato ...

Brocchi: "Mastalli, Crociata e Vido talenti importanti. Matri e Kakà potevano venire al Monza"

Ecco le principali dichiarazioni dell'ex centrocampista, tra le altre, di Milan e Lazio CORONAVIRUS- "Sto vivendo la quarantena in casa con la mia ... Fiorentina e Lazio se sei solo un giocatore di ...

A cominciare dal tema del coronavirus: "Sto vivendo la quarantena in casa con la mia famiglia ... Fiorentina e Lazio se sei solo un giocatore di quantità". Quanto a mister Cesare Prandelli: "È stato ...Ecco le principali dichiarazioni dell'ex centrocampista, tra le altre, di Milan e Lazio CORONAVIRUS- "Sto vivendo la quarantena in casa con la mia ... Fiorentina e Lazio se sei solo un giocatore di ...