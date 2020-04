Covid | da Buccino ordinanza sindacale per la coltivazione degli orti agricoli privati

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti. Porta il numero 14 del 15 aprile 2020, l’comunale a firma del sindaco di, Nicola Parisi, che consente lo svolgimento sul territorio di attività agricole non professionali.pubblicata ieri sera e che consente ai contadini didi potersi recare, limitatamente ad una sola persona e muniti di autocertificazione, presso i propri fondisituati anche a distanza rispetto alla propria abitazione per effettuare lavorinon professionali. Vicenda questa, sollevata da settimana dai contadini locali del cratere salernitano, e finita ieri al centro di una serie di disposizioni varate ieri pomeriggio anche dai sindaci dei comuni di Colliano e Ricigliano, che hanno concesso la possibilità ai propri cittadini di poter coltivare i terreni a uso non professionale e situati nell’ambito del ...

