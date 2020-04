Covid, a Roma 2753 morti a marzo 2020, meno che nel 2018: ecco perché il virus ha risparmiato la Capitale (Di giovedì 16 aprile 2020) Coronavirus, a Roma meno morti a marzo 2020 che a marzo 2018 A Roma il Coronavirus non ha causato un aumento di decessi rispetto alla media stagionale, come avvenuto invece in altre città, come Milano, Pesaro Bergamo o Piacenza. Secondo i dati rilasciati dal Campidoglio e rielaborati dall’Agi, a marzo 2020 nella Capitale sono morte 2753 persone, poco più di quelle rilevate a marzo 2019, quando furono 2.721, e meno di quelle registrate nello stesso mese nel 2018, ovvero 2.783. La media resta simile anche negli anni precedenti. La capitale d’Italia non sembra quindi avere molte vittime derivanti dall’emergenza, anche se va tenuto conto che nel mese di marzo 2020 sono praticamente scomparsi i morti a causa di incidenti stradali. Come emerso nelle scorse settimane da una rielaborazione dei dati Istat, invece, i comuni del centro nord hanno visto un incremento ... Leggi su tpi Covid - a Roma 2753 morti a marzo 2020 - meno che nel 2019 : ecco perché il virus ha risparmiato la Capitale

