COVID-19, una nuova grande sfida per il Rotary italianoGià attivati aiuti per oltre 6.1 milioni di euro (Di giovedì 16 aprile 2020) (Roma 16 aprile 2020) - Roma, 16/04/2020 Con l'esplosione della pandemia, il Rotary italiano ha immediatamente iniziato a rispondere alle richieste di aiuto arrivate da strutture ospedaliere, Protezione Civile, RSA, ma anche affrontando altre realtà coinvolte di conseguenza, come mense sociali o Istituti scolastici di ogni ordine e grado. Le professionalità messe in campo da migliaia di associati, unite alla fattiva costruzione di service per la fornitura di materiali sanitari adeguati, ha permesso sino ad ora di raggiungere, nel solo mese di marzo, un valore complessivo delle attività che supera già i 6 milioni di euro su scala nazionale. In particolare il Distretto Rotary 2080 ha donato un ventilatore per la terapia intensiva del nuovo ospedale Columbus COVID 2 Hospital, realizzato in tempi record e operativo dal 16 marzo scorso. Tra gli altri obiettivi ... Leggi su liberoquotidiano Dopo il Covid-19 - una nuova Costituente per l’Europa

“Topo contagioso”. Vandalizzata l’auto di una dottoressa che lavora in un ospedale covid

Dimesso a Cremona 18enne Mattia - ricoverato per Covid : “È stata una dura lotta : ho avuta paura” (Di giovedì 16 aprile 2020) (Roma 16 aprile 2020) - Roma, 16/04/2020 Con l'esplosione della pandemia, ilitaliano ha immediatamente iniziato a rispondere alle richieste di aiuto arrivate da strutture ospedaliere, Protezione Civile, RSA, ma anche affrontando altre realtà coinvolte di conseguenza, come mense sociali o Istituti scolastici di ogni ordine e grado. Le professionalità messe in campo da migliaia di associati, unite alla fattiva costruzione di service per la fornitura di materiali sanitari adeguati, ha permesso sino ad ora di raggiungere, nel solo mese di marzo, un valore complessivo delle attività che supera già i 6 milioni di euro su scala nazionale. In particolare il Distretto2080 ha donato un ventilatore per la terapia intensiva del nuovo ospedale Columbus2 Hospital, realizzato in tempi record e operativo dal 16 marzo scorso. Tra gli altri obiettivi ...

amnestyitalia : Il lockdown non ferma la protesta delle donne in Polonia contro le proposte di legge che vogliono limitare l'access… - mante : Un infettivologo molto molto bravo su Zoom mentre aggiorna i colleghi sulle ultime strategie terapeutiche per covid… - amnestyitalia : Oltre alla minaccia della pandemia, le popolazioni native del Brasile devono far fronte anche al sequestro illegale… - robertamurgia : RT @massimo4951: Rory ha tanto amore da donare è una taglia media arriverà al nord con staffetta in base alle normative vigenti covid 19 do… - MariM64768014 : @BiancaTonelloA No Bianca, in questo caso le responsabilità sono oggettivamente di Fontana e company, guarda la ges… -

Ultime Notizie dalla rete : COVID una Congedo parentale Covid 19 bloccato, serve una proroga per le domande la Repubblica Brindisi Bene Comune: “da Forza Italia una squallida speculazione politica”

una valida precauzione per consentire ai medici di base di monitorare e visitare i pazienti affetti da Covid 19 ma anche per tutte le patologie non legate al Covid che potrebbero necessitare di una ...

Siracusa, lo slogan dell’assessore Granata per la fase 2: “#rEstateinSicilia”. E i consigli di Sicilia Turismo per Tutti

Restate in Sicilia, muovetevi e viaggiate al suo interno e lungo le splendide coste. E sarà comunque una bella estate”. Il punto di vista di “Sicilia Turismo per Tutti “ sugli effetti sul Turismo dopo ...

una valida precauzione per consentire ai medici di base di monitorare e visitare i pazienti affetti da Covid 19 ma anche per tutte le patologie non legate al Covid che potrebbero necessitare di una ...Restate in Sicilia, muovetevi e viaggiate al suo interno e lungo le splendide coste. E sarà comunque una bella estate”. Il punto di vista di “Sicilia Turismo per Tutti “ sugli effetti sul Turismo dopo ...