Covid-19 | scienziato israeliano dichiara | «Ogni ciclo epidemico dura 70 giorni | poi il

Leggi su bufale

(Di giovedì 16 aprile 2020) Ci segnalano i nostri contatti un articolo titolato-19,: «70, poi il virus scompare» Si tratta delle parole di Isaac Ben Israel, matematico e statistico, che ha analizzato la pandemia19 dal punto di vista statistico. Segnatevi queste parole, è importante. Loavrebbe così dimostrato che70. Parliamo di dimostrazioni empiriche, dell’analisi di un fenomeno e non di un approfondimento sui meccanismi dello stesso A partire dalla sesta settimana – ha aggiunto Ben Israel – l’aumento del numero di pazienti si è ridotto, raggiungendo un picco nella sesta settimana con 700 pazienti al giorno. Da quel momento – ha proseguito – è in calo, e oggi ci sono solo 300 nuovi pazienti. In due settimane si arriverà a ...