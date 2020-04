Covid-19 | l’allarme dei ricercatori | “Ecco come usare la clorochina”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un gruppo di docenti dell’Università Federico II di Napoli,presso il CEINGE-Biotecnologie avanzate, ha appena pubblicato sulla rivista internazionale di medicina di laboratorio Clinical Chemistry and Laboratory Medicine un “warning” contro l’uso della Clorochina nei pazienti-19 senza un rigoroso controllo medico sui possibili effetti collaterali. In particolare, gli autori Ettore Capoluongo, Felice Amato e Giuseppe Castaldo hanno sottolineato che è ben noto che il farmaco possa scatenare crisi emolitiche acute in soggetti portatori di varianti genetiche associate a difetto dell’enzima G6PD (nota causa di Favismo). Il Sistema Sanitario Nazionale Italiano ha capillarmente ricordato questo aspetto ai medici, ma non in tutti i Paesi tale messaggio è stato diffuso con la stessa ...