Covid-19, la strage in Emilia Romagna non si può raccontare. “Nascosto” un morto su tre (Di giovedì 16 aprile 2020) In Emilia Romagna i morti per coronavirus sarebbero fino al 77% in più di quelli diffusi dalla Protezione civile. Un numero spaventoso che pone pesanti interrogativi sulla gestione sanitaria della Regione guidata da Bonaccini e dalla sua giunta rossa. “Nel periodo tra il 20 febbraio e il 21 marzo si è verificato un aumento del numero dei decessi che può essere attribuito solo all’intervento di una causa esterna, appunto il Covid-19. La crescita è molto consistente e appare superiore a quanto rilevabile dai dati fin qui resi noti dalla Protezione Civile”. Lo scrive l’Istituto Cattaneo in uno studio ad hoc sull’Emilia Romagna. Secondo gli studiosi che hanno condotto la ricerca i morti attribuibili al Coronavirus potrebbero essere molti di più di quelli registrati ufficialmente. Un ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - la strage dei medici italiani : con l’odontoiatra morto oggi - sono 116 quelli uccisi dal Covid-19

Covid 19 - la strage del Trivulzio : dalle minacce ai referti spariti

Usa - Covid-19 fa strage fra afroamericani. L’immunologo : stretta di mano un ricordo (Di giovedì 16 aprile 2020) Ini morti per coronavirus sarebbero fino al 77% in più di quelli diffusi dalla Protezione civile. Un numero spaventoso che pone pesanti interrogativi sulla gestione sanitaria della Regione guidata da Bonaccini e dalla sua giunta rossa. “Nel periodo tra il 20 febbraio e il 21 marzo si è verificato un aumento del numero dei decessi che può essere attribuito solo all’intervento di una causa esterna, appunto il-19. La crescita è molto consistente e appare superiore a quanto rilevabile dai dati fin qui resi noti dalla Protezione Civile”. Lo scrive l’Istituto Cattaneo in uno studio ad hoc sull’. Secondo gli studiosi che hanno condotto la ricerca i morti attribuibili al Coronavirus potrebbero essere molti di più di quelli registrati ufficialmente. Un ...

fattoquotidiano : Solo la Procura di Milano indaga già su dodici strutture. L’ipotesi di maggiori guadagni per ogni paziente Covid [d… - vapo59 : RT @AngeloBraga2: Il governatore Fontana ha scoperto il motivo dell’elevatissima mortalità per Covid: l’eccessiva mobilità dei lombardi. Ec… - leonemaschio : CODACONS * RSA LEDRO E PERGINE VALSUGANA (TN) / COVID: « I DECESSI DEGLI ANZIANI SONO UNA STRAGE, LA PROCURA DI TR… - VittorioCocive1 : La strage degli anziani: in cinque paesi Ue la metà dei morti per covid-19 è avvenuta nelle case di riposo… - SonkyK : RT @AngeloBraga2: Il governatore Fontana ha scoperto il motivo dell’elevatissima mortalità per Covid: l’eccessiva mobilità dei lombardi. Ec… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid strage Covid-19, gli anziani morti negli ospizi. Codacons: 'Strage, arrestate i colpevoli' SardiniaPost Coronavirus news 16 aprile, Zaia: “Il 4 maggio si apre, forse anche prima”

L’Italia dovrebbe mettere il veto sul Mes e su tutto il pacchetto di aiuti contro la crisi da Coronavirus. Gli Eurobond? Essenziali. Senza di loro l'Eurozona morirà o diventerà una gabbia crudele di ...

Coronavirus e medici: una strage continua. Altri due oggi, il secondo era in pensione

Coronavirus e medici: una strage che pare non finire mai. Altri 2 decessi a causa del virus maledetto oggi che portano il bilancio a 127. I due dottori deceduti – rende noto la Federazione nazionale ...

L’Italia dovrebbe mettere il veto sul Mes e su tutto il pacchetto di aiuti contro la crisi da Coronavirus. Gli Eurobond? Essenziali. Senza di loro l'Eurozona morirà o diventerà una gabbia crudele di ...Coronavirus e medici: una strage che pare non finire mai. Altri 2 decessi a causa del virus maledetto oggi che portano il bilancio a 127. I due dottori deceduti – rende noto la Federazione nazionale ...