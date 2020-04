Covid-19: “Il trend è discendente” afferma Borrelli. Meglio nelle terapie intensive, 22.170 le vittime (Di giovedì 16 aprile 2020) Finalmente ci siamo: ”Siamo in un trend discendente, con le curve dei contagiati, dei ricoverati e dei deceduti che hanno uno sfalsamento temporale e che trovano evidenza anche nei dati giornalieri”, ha annunciato poco fa dalla sede della Protezione civile, il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro. nell’ambito della quotidiana conferenza stampa. nelle terapie intensive meno di 3mila letti occupati A dare ancora più conforto al quadro generale, è poi il calo dei ricoveri in terapia intensiva. Oggi infatti, come sottolineato dal Commissario Borrelli, dal 20 marzo, per la prima volta i pazienti costretti alla ventilazione meccanica sono infatti scesi i tremila. Dunque, in virtù dei 143 in meno rispetto a ieri, oggi le terapie intensive sono occupate da 2.936 pazienti. I decessi: ad oggi sono morte 22.170 persone (+525 da ieri). I positivi: ... Leggi su italiasera Covid-19 - altri 525 morti. Brusaferro : “Il 90% degli italiani è ancora suscettibile all’infezione” (video)

matteosalvinimi : #Salvini: Prima morte per Covid in Italia il 21 febbraio. In Europa si riuniranno il 23 aprile. Due mesi dopo. Cred… - FontanaPres : Non solo i test sierologici, al San Matteo di Pavia c’è un’altra ricerca che utilizza il #plasma di chi ha sconfitt… - GianlucaVasto : In Giappone, Nuova Zelanda, Grecia, i parlamentari si riducono i compensi. In Bulgaria addirittura ci rinunciano de… - marcofabbrini3 : Ma secondo Voi Vi da i soldi per il covid 19? Io penso che l'Europa alla migliore delle ipotesi fara' dei prestiti… - AndreaRomano9 : RT @Simone_Lenzi: La nonna di #Sepulveda era livornese. Avevavmo dato mandato all'archivio storico di fare ricerche, in vista di un invito… -

