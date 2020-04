Covid-19, cinque tamponi positivi: tre nuovi casi a Solofra (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – L’ASL di Avellino comunica che, su 280 tamponi analizzati dall’Istituto Zooprofilattico di Portici e dall’AORN “Moscati” di Avellino, sono risultati positivi al Covid-19 5 tamponi, effettuati dall’Istituto Zooprofilattico di Portici, di cui: – 1 nel Comune di Avellino, – 3 nel Comune di Solofra, – 1 nel Comune di Melito. È risultato positivo al Covid-19 anche 1 tampone, effettuato dall’AORN “Moscati” di Avellino, su una persona residente nel Comune di Avellino. Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la ... Leggi su anteprima24 In cinque paesi europei la metà delle morti per covid-19 è avvenuta nelle residenze per anziani

In cinque paesi europei la metà delle morti per covid-19 è avvenuta nelle residenze per anziani

Ultime Notizie dalla rete : Covid cinque Coronavirus in Italia, sono 127 i medici morti dall'inizio dell'epidemia la Repubblica Coronavirus, 140.773 morti nel mondo. Usa al primo posto

La crescita dei nuovi casi positivi al Covid-19 rimane contenuta e lineare, con una media tra i 30 e i 60 nuovi casi al giorno. Nell'ultima settimana le situazioni più critiche si registrano in cinque ...

Coronavirus, nelle scuole private il nodo delle rette da saldare. Ma i pagamenti andrebbero sospesi o ridotti

Due bambini su tre frequentano gli asili privati o paritari e uno su cinque frequenta le scuole elementari presso una scuola paritaria. Dei 13.000 istituti scolastici italiani, il 70 per cento ...

