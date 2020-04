Covid-19, allarme allo zoo: la crisi economica che rischia di far morire di fame gli animali (Di giovedì 16 aprile 2020) L’emergenza legata al Coronavirus ha messo in ginocchio vari settori. Anche gli zoo stanno soffrendo economicamente per la chiusura forzata e c’è un allarme che arriva dalla Germania dove tuttavia il tasso di mortalità è ancora molto basso. Uno zoo a Nord del Paese potrebbe arrivare a compiere una scelta drammatica per salvare alcuni degli animali e chiede aiuto. Coronavirus, la drammatica situazione negli zoo È emergenza allo zoo di Neumünster, a nord di Amburgo, dove la chiusura imposta per il lockdown sta procurando danni economici notevoli e dove è a rischio la stessa sopravvivenza degli animali. A lanciare l’allarme è stata Verena Kaspari, la direttrice della struttura, che ha spiegato come la situazione sia davvero drammatica. Secondo quanto riporta la Bbc, si dovrà prendere una serie di decisioni ... Leggi su thesocialpost Covid-19 - l’allarme dei ricercatori : “Ecco come usare la clorochina”

