Cosa ha causato il virus? Le 3 teorie sul mistero delle origini secondo il Washington Post

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 16 aprile 2020) L’origine del contagio resta un. Nel mondo sono più di due milioni i casi di Covid-19, quasi la metà in Europa. La scienza si concentra sulla ricerca per porre fine alla pandemia. Sullo sfondo, ma non troppo, non si ferma il dibattito sulledel, che si è inizialmente manifestato in Cina. Ildedica un articolo a tre: “Una chiaramente falsa, una possibile ma non supportata da prove note e una sostanzialmente vera”. Intanto la Cnn rivela che gli Stati Uniti indagano sulla possibilità che il coronasia ‘nato’ in un laboratorio di Wuhan e che si sia diffuso per un incidente e la Cina torna a smentire.la prima ipotesi l’epidemia è collegata alla ricerca sulle armi biologiche. A gennaio, quando iniziava il lockdown nella provincia cinese di Hubei, il ...