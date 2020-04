Coronvirus | archiviata inchiesta su personale sanitario dell’ospedale Cardarelli di Napoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 aprile 2020) Il giudice per le indagini preliminari di, accogliendo la richiesta della Procura partenopea, ha disposto l’archiviazione degli atti relativi alla presunta assenza ingiustificata dal posto di lavoro, in concomitanza dell’esplosione dell’emergenza Covid-19, di medici e operatori sanitari dell’Azienda ospedaliera “Antonio” di. Il procedimento penale era stato aperto dalla Procura dia seguito della pubblicazione di articoli di stampa – tra cui il Fatto – relativi a un alto numero di componenti deldella struttura, una delle più grandi del Sud, in malattia durante l’emergenza sanitaria da coronavirus. “All’esito delle indagini – si legge in una nota firmata dal procuratore Giovanni Melillo – lo scorso 30 marzo veniva formulata richiesta di archiviazione, emergendo ...