Coronavirus: Zampa, ‘in Rsa Lombardia 1.822 decessi, 874 (51,3%) per Covid 19 o simili’ (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Su 677 Rsa pubbliche e convenzionate presenti nella regione Lombardia e contattate dal gruppo di lavoro dell’Istituto superiore di sanità, al 6 aprile hanno risposto all’indagine 164 strutture, pari al 24,2 per cento del totale. Dall’indagine tuttora in corso emerge che il numero totale dei decessi nelle Rsa lombarde, dal primo febbraio 2020 alla data di stesura del questionario (26 marzo-6 aprile, questo è l’arco temporale durante il quale è stato steso il questionario), è pari a 1.822 su un totale di 13.287 residenti al primo febbraio 2020 nelle predette strutture. Il totale dei decessi accertati con tampone e risultati positivi al tampone è pari a 60. Il totale dei decessi con sintomi simil-influenzali o simili a Covid-19 è pari a 874. I deceduti accertati positivi al ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Zampa - ‘in Rsa Lombardia 1.822 decessi - 874 (51 - 3%) per Covid 19 o simili’ (3)

Coronavirus : Zampa - 'in Rsa Lombardia 1.822 decessi - 874 (51 - 3%) per Covid 19 o simili'

Coronavirus : Zampa - 'in Rsa Lombardia 1.822 decessi - 874 (51 - 3%) per Covid 19 o simili' (3) (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Su 677 Rsa pubbliche e convenzionate presenti nella regionee contattate dal gruppo di lavoro dell’Istituto superiore di sanità, al 6 aprile hanno risposto all’indagine 164 strutture, pari al 24,2 per cento del totale. Dall’indagine tuttora in corso emerge che il numero totale deinelle Rsa lombarde, dal primo febbraio 2020 alla data di stesura del questionario (26 marzo-6 aprile, questo è l’arco temporale durante il quale è stato steso il questionario), è pari a 1.822 su un totale di 13.287 residenti al primo febbraio 2020 nelle predette strutture. Il totale deiaccertati con tampone e risultati positivi al tampone è pari a 60. Il totale deicon sintomi simil-influenzali o simili a-19 è pari a 874. I deceduti accertati positivi al ...

enpaonlus : Coronavirus, dalla passeggiata in spiaggia alla morte atroce: la triste favola del capriolo di Camogli… - enpaonlus : Coronavirus, Venezia deserta: i cormorani vanno a caccia di pesci nei canali dall'acqua trasparente - LaStampa : La storia di Stella, il cane scappato di casa per andare dal proprietario ricoverato per coronavirus @fulviocerutti - Notizieditalia : Coronavirus: Zampa, ‘in Rsa Lombardia 1.822 decessi, 874 (51,3%) per Covid 19 o simili’ - kolemicos : RT @ImolaOggi: Coronavirus, Zampa (#Pd): ''Governo pronto a fermare la riapertura in Lombardia. Commissariamento? Non credo che Conte arriv… -